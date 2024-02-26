Рецидивист связал и избил пенсионерку ради 100 тыс. рублей в Кавказском районе

Происшествие произошло в хуторе Внуковском Кавказского района.

Неизвестный проник во 85-летней местной жительницы через забор и забрался в летнюю кухню. Он толкнул пенсионерку и заставил сесть на стул. После мужчина связал женщине руки и ноги, несколько раз ударил по голове и потребовал деньги. Он увидел на микроволновке кошелек, забрал 100 тыс. рублей и скрылся.

В ходе розыска личность нападавшего установили — им оказался 37-летний ранее судимый житель Кропоткина. Мужчину задержали и заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело за разбой. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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