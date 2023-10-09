Рецидивист ранил ножом мужчину возле кафе в Сочи

Преступление произошло накануне на одной из улиц Адлерского района.

Во время конфликта около кафе мужчина достал нож и начал наносить им удары по телу оппонента. Он нанес здоровью 32-летнего пострадавшего тяжкий вред и убежал. Раненого мужчину госпитализировали в больницу.

Прибывшие на место происшествия полицейские отследили маршрут перемещения преступника. Он попытался спрятаться на стройке. Вскоре его задержали. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 45-летний житель Тульской области. При личном досмотре у него нашли нож, которым он ранил мужчину.

На задержанного рецидивиста завели уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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