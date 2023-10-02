На Кубани мужчина 58 раз ударил ножом экс-сожительницу из-за выдуманной болезни

Жителя Геленджика обвиняют в умышленном убийстве бывшей сожительницы в июне 2022 года.

Установили, что в начале месяца ранее судимый 40-летний мужчина в своей квартире выпивал со своей бывшей сожительницей. В ходе разговора он предъявил женщине надуманные претензии, что та заразила его венерическим заболеванием, знакомые поссорились.

Мужчина взял нож и не менее 4 раз ударил бывшую в грудь, после чего нанес еще 52 удара в голову, шею, тело, руки и ноги, а также порезал ей левую кисть.

Следующие несколько дней злоумышленник избавлялся от улик — вымыл нож, выбросил свою окровавленную одежду, после чего продолжил вести обычный образ жизни.

Труп женщины обнаружили почти спустя месяц, 30 июня — к мужчине в гости зашла его сестра и почувствовала гнилостный запах. Она увидела тело и вызвала полицию.

С учетом тяжести преступления и личности виновного суд признал подсудимого виновным и назначил ему 14 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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