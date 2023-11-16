Рецидивист обокрал пьяного гитариста, уснувшего на лавочке в Сочи

Преступление произошло на одной из улиц Центрального района. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.

Местный житель обратился в полицию за помощью и рассказал, что накануне он уснул на лавочке, а когда проснулся, понял, что у него пропали гитара и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение вора. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел МВД. Украденную гитару вернули владельцу, а его мобильный телефон преступник успел продать.

На задержанного завели уголовное дело о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает УВД Сочи.

Читайте также: мужчина украл пожертвования на забор из православного храма в Новороссийске. Случай произошел накануне в храме святого благоверного князя Александра Невского в селе Борисовка.