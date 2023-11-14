Мужчина украл пожертвования на забор из православного храма в Новороссийске

Случай произошел накануне в храме святого благоверного князя Александра Невского в селе Борисовка. Кража денег из церкви попала на записи камер видеонаблюдения.

«Наш храм обворовали, к сожалению. Он подвергся нападению некого человека, который из стеклянного ящика для пожертвований, где мы собираем деньги на забор, вытащил некую небольшую сумму», — рассказал в Telegram священник о. Александр Меркулов.

Священнослужитель предложил вору в течение трех дней прийти в храм, чтобы решить этот вопрос мирно и тихо. На информацию о краже денег из церкви в Борисовке отреагировали правоохранительные органы.

«По факту выявленной публикации о краже в православном храме в УМВД Новороссийска материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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