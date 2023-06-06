Рецидивист ночью украл лошадь и жеребенка с конюшни в Краснодарском крае

Преступление произошло на территории частного дома в хуторе Западном Успенского района.

По версии следствия, в ту ночь ранее судимый 39-летний житель Армавира проник в конюшню и похитил лошадь и жеребенка. Общая сумма ущерба составила 130 тыс. рублей.

Следователи полиции завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд. За кражу лошадей мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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