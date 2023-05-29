Инвалидную коляску украл мужчина из многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в микрорайоне Гидростроителей. Полиция уже ищет злоумышленника.

Видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлено, как мужчина по лестнице спускает инвалидную коляску, опубликовали в соцсетях.

В полиции Краснодара начали проводить проверку по факту кражи инвалидной коляски.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», — сообщает Telegram-канал УМВД России по Краснодару.

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