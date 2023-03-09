Обокрал инвалида-колясочника: пляжного вора будут судить в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже в отношении 38-летнего местного жителя.

По версии следствия, в августе 2022 года злоумышленник познакомился на пляже с инвалидом-колясочником. Мужчина увидел, что на кресле-коляске сзади находится сумка инвалида. Он улучшим момент, когда собеседник отвлекся, и незаметно снял сумку с инвалидного кресла. Злоумышленник похитил мобильный телефон стоимостью более 15 тыс. рублей, после чего продал его на рынке.

Возбудили уголовное дело о краже. Расследование завершили, материалы передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.