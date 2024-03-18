Ретейлеры в России решили сменить поставщика бананов

Россельхознадзор снял ограничения с импорта бананов из Эквадора. Тем не менее торговые сети решили сменить поставщика. Они нарастили закупки в Колумбии, Индии, Коста-Рике и Бразилии.

По данным «Руспродсоюза», более 95% бананов ввозили в РФ из Эквадора. В прошлом году закупки нарастили на 28,7 тыс. т — до 1,38 млн. В феврале Россельхознадзор объявил об обнаруженной в плодах мухе-горбатке и ввел ограничения, а затем снял их. После в стране ввели чрезвычайное положение из-за бунта преступных группировок. Контрагенты предупредили российские торговые сети о перебоях в поставках.

X5 Group нарастила импорт бананов из Колумбии, Индии, Коста-Рике и Бразилии, Турции и Египта. Транспортная компания FESCO объявила о переговорах по этому вопросу с другими сетями. Представитель «Магнита» подтвердил, что закупки бананов из Эквадора решили сократить. Для этого организовали тестовые поставки в других государствах, в том числе во Вьетнаме и Индии, сообщает телеканал «360».

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