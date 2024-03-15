Первую для РФ крупную партию бананов из Индии доставили в порт Новороссийска

Партию бананов весом 22 т. поместили в 1,5 тыс. коробок сначала доставили в порт Нава-Шева в Мумбаи из штата Махараштра, а затем отправили в Россию на контейнеровозе.

Первый для России крупный груз с индийскими бананами прибыл в морской порт Новороссийска 13 марта. Он был в пути из Индии с 18 февраля. Заказчиком груза стал один из крупнейших в РФ ритейлеров.

Рефконтейнер с индийскими бананами доставят на склад к заказчику фурами после прохождения необходимых карантинных и таможенных процедур. Еще одну партию бананов отправили из Индии в Новороссийск 12 марта, сообщает пресс-служба компании FESCO.

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