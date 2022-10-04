Рестораны Краснодара и Сочи вошли в топ-3 заведений Юга России
Экономика
04.10.2022 13:58
Лидеров рейтинга объявили 3 октября на церемонии Национальной ресторанной премии WHERETOEAT SOUTH 2022.
Премия объединяет заведения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Первое место занял ресторан в Ростове-на-Дону Leo Wine & Kitchen. На втором месте — ресторан «Баран-Рапан» в Сочи. Замыкает тройку краснодарский ресторан «Угли-Угли».
Также в десятку лучших заведений вошли Red Fox (Сочи), «Очередь» (Краснодар), La Fabbrica (Ростов-на-Дону), «Плакучая Ива» (Сочи), «ОнегинДача» (Ростов-на-Дону), «Винотеррия» (Новороссийск) и D.O.M (Сочи).
Всего в рейтинг-лист вошло 237 заведений, сообщает пресс-служба премии.
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