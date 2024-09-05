Реставрацию Дома купца Аведовых завершили в Краснодаре

Объект культурного наследия регионального значения расположен на улице Гимназической краевого центра.

Реставрацию провели на главном фасаде — специалисты по сохранившимся аналогам и материалам иконографии воссоздали утраченные элементы декора, а также восстановили детали балконов и заменили дверные проемы и окна.

«В нашем регионе представлены разные архитектурные стили и важно сохранить эти страницы истории, нашу культурную идентичность», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Иван Аведов — крупнейший предприниматель конца XIX — начала XX веков в области маслобойного производства. Он владел заводами в Армавире и Екатеринодаре вместе с братом Степаном.

Проект дома выполнил архитектор Михаил Рыбкин — здание с классическими лепными деталями в стиле «модерн» в 1914 году стало одним из ярких объектов города. В 30-х годах там было Краснодарское художественное училище, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 60 памятников архитектуры реставрируют в Краснодарском крае.