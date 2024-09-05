Более 60 памятников архитектуры реставрируют в Краснодарском крае

Краснодарский край — лидер среди регионов России по количеству и разнообразию объектов культурного наследия. Сейчас на государственной охране состоит порядка 20 тыс. памятников разных исторических эпох.

Чтобы сохранить их, в регионе ежегодно проводят ремонт и реставрацию более сотни из них. Особое внимание уделяют историческим зданиям.

«У нас более 1,3 тыс. таких зданий. И надо понимать, что все это — старинные здания, возраст которых зачастую перешагнул вековой рубеж. Учитывая их техническое состояние, они требуют бережного содержания и периодического проведения ремонтно-реставрационных работ», — рассказал начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давыденко.

В 2023 году удалось завершить реставрацию ряда знаковых объектов для города и региона. Среди них «Пятая женская гимназия Хрусталевой» в Краснодаре, «Насосная станция» — в Сочи, «Здание военно-морской базы» — в Анапе и другие. В настоящее время продолжаются работы на 63 памятниках архитектуры.

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