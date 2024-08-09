Кондратьев: отреставрировали 69 объектов культурного наследия на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе по восстановлению памятников архитектуры — исторических зданий, возраст которых перешагнул вековой рубеж.

В регионе таких объектов более 1,3 тыс. Многие из них нуждаются в бережном содержании и реставрации, отметил глава края.

«Это наша возможность сохранить самобытную культуру и историю для будущих поколений, потенциал для развития туризма», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

1 / 8

По словам губернатора, за прошлый год на Кубани отреставрировали 69 объектов культурного наследия, еще 72 памятника сейчас в работе.

«Уже восстановили дом врача С. Г. Михалева и женское городское училище в Краснодаре. В Сочи завершены работы на насосной станции, построенной в 1934 году. В Анапе привели в порядок здание, где в 1943 году размещался штаб военно-морской базы», — рассказал глава Кубани, добавив, что сейчас идут работы в доме архитектора А. П. Косякина в Краснодаре.

Читайте также: реконструкцию фасада Центра «Содружество» в Краснодаре завершат к 1 сентября.