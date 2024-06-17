Реконструкцию фасада Центра «Содружество» в Краснодаре завершат к 1 сентября

Объекту культурного наследия регионального значения, расположенному на углу улиц Чапаева и Красноармейской, полностью вернут исторический облик.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, специалисты завершили самые сложные работы по реставрации фасада исторического здания, которому более 100 лет.

«Сначала мы обновили фасад по улице Чапаева. Теперь работаем на стороне по улице Красноармейской и на части, которая видна с Красной. С улицы Красноармейской заменили окна, сейчас в процессе замены эркеров. С оборотной стороны очистили кирпичную кладку», — написал Евгений Наумов в Telegram.

На очереди финальный этап работ — штукатурка и покраска. Цвет подобрали, ориентируясь на первый из восьми снятых слоев.

«Еще совсем недавно облик объекта культурного наследия был удручающим. Сейчас за лесами видно, как он преображается. К началу учебного года внешний вид здания бывшей Пятой женской гимназии Хрусталевой преобразится», — пообещал глава Краснодара.

Сейчас это Центр творчества «Содружество», где около 2,8 тыс. детей обучаются по 50 программам художественной направленности — театральное искусство, живопись, хореография, журналистика, вокал и другие. В этом же здании располагается Детская художественная школа имени В. А. Филиппова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе первый этап реконструкции Центра творчества «Содружество» завершили в Краснодаре.