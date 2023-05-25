Решили вместе выпить, чтобы помириться: на Кубани будут судить мужчину за попытку застрелить обидчика

Преступление произошло днем 26 февраля в одном из частных домов на улице Толстого в станице Ясенской Ейского района.

По данным следствия, 28-летний местный житель пригласил в гости знакомого, с которым у него был конфликт, чтобы выяснить с ним отношения. Мужчины выпивали в летней кухне алкоголь и снова поссорились.

Злоумышленник зашел в дом, взял двуствольное охотничье ружье, вернулся и выстрелил собутыльнику в плечо. Убить пострадавшего злоумышленнику не удалось, так как во время второго выстрела очевидец успел схватить ствол ружья и поднять его вверх. Затем ружье у стрелявшего отобрали. Пострадавший смог выбежать из дома и обратиться в больницу, где ему оказали необходимую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.