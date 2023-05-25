Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Решили вместе выпить, чтобы помириться: на Кубани будут судить мужчину за попытку застрелить обидчика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/reshili-vmeste-vypit-chtoby-pomiritsya-na-kubani-budut-sudit-muzhchinu-za-popytku-zastrelit-obidchika?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Решили вместе выпить, чтобы помириться: на Кубани будут судить мужчину за попытку застрелить обидчика
Фото СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло днем 26 февраля в одном из частных домов на улице Толстого в станице Ясенской Ейского района.

По данным следствия, 28-летний местный житель пригласил в гости знакомого, с которым у него был конфликт, чтобы выяснить с ним отношения. Мужчины выпивали в летней кухне алкоголь и снова поссорились.

Злоумышленник зашел в дом, взял двуствольное охотничье ружье, вернулся и выстрелил собутыльнику в плечо. Убить пострадавшего злоумышленнику не удалось, так как во время второго выстрела очевидец успел схватить ствол ружья и поднять его вверх. Затем ружье у стрелявшего отобрали. Пострадавший смог выбежать из дома и обратиться в больницу, где ему оказали необходимую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

Статьи
Сколько живут с циррозом печени: стадии и признаки
Сколько живут с циррозом печени: стадии и признаки
Педиатр объяснила, почему дети постоянно болеют
Педиатр объяснила, почему дети постоянно болеют
Можно ли есть сосиски каждый день?
Можно ли есть сосиски каждый день?
Берегите зубы и друзей: что стоит начать делать после 30 лет?
Берегите зубы и друзей: что стоит начать делать после 30 лет?
Как правильно закаляться: плюсы и опасность
Как правильно закаляться: плюсы и опасность
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях