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Репетитор украла золотое кольцо у родителей ученицы в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/repetitor-ukrala-zolotoe-koltso-u-roditelej-uchenitsy-v-tuapsinskom-rajone
Репетитор украла золотое кольцо у родителей ученицы в Туапсинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию Туапсинского района обратился местный житель. Он рассказал, что из квартиры пропало золотое кольцо стоимостью 10 тыс. рублей.

Прибыв на место, сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и установили круг лиц, вхожих в квартиру.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 41-летняя местная жительница, работавшая репетитором дочери потерпевшего. Женщину задержали. Выяснилось, что после одного из занятий она похитила оставленное на книжной полке кольцо. Украшение подозреваемая собиралась сдать в ломбард.

Установлено, что потерпевший нанял для своей дочери репетитора, которая для занятий с ребенком приходила к нему в квартиру. После одного из занятий женщина похитила лежащее на книжной полке золотое кольцо. Ювелирное изделие злоумышленница планировала сдать в ломбард.

На женщину завели уголовное дело. За кражу ей грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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