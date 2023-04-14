Обокрал подругу и уехал на море: квартирного вора задержали в Краснодаре

В полицию Краснодара с сообщением о хищении имущества обратилась местная жительница.

Женщина рассказала о том, что во время ее отъезда из дома пропали ювелирные украшения, телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 313 тыс. рублей. По подозрению в краже задержали 21-летнего знакомого дочери пострадавшей.

Полицейские выяснили, что в отсутствие матери дома девушка пригласила в гости компанию друзей, среди которых был злоумышленник. Тот забрал деньги и украшения. На похищенные деньги он съездил на отдых в Сочи, часть украшений продал на рынке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый до суда находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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