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Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/reper-ptaha-popal-pod-obstrel-v-dnr
Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР
Фото vk.com/ptaha

Российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) отправился с концертом в ДНР и попал под обстрел.

Артист отправился в регион на неделю с концертом и гуманитарной помощью. Он снял видео, на котором запечатлел себя в каске, на фоне слышны звуки выстрелов. После этого рэпер больше не выходил на связь.

«Да, он [Птаха] действительно ездил в Донецк. Он отправился примерно на неделю. Цель была — помочь ребятам с гуманитарной помощью. На связь он не выходил, его телефон отключен. Дозвониться до него невозможно», — сказала директор Птахи Марина Евстифеева.

В каком районе ДНР находится музыкант, неизвестно. В силовом ведомстве ДНР ранее сообщил, что Давид Нуриев оказался под огнем в прифронтовой зоне на территории республики.

Птаха — российский киноактер, рэп-исполнитель, бывший участник групп «Отверженные» и Centr., сообщает ТАСС.

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