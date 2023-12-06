Рэпер L’One выступит на стадионе перед матчем «Краснодар» — ЦСКА

Последний матч «быков» в этом календарном году пройдет вечером 10 декабря на домашнем стадионе.

Перед началом игры на стадионе «Краснодар» пройдет масштабный перфоманс «Голос Краснодара». В 19:30 на арене выступит специальный гость — рэпер L’One.

«Это больше, чем игра! Это шоу, частью которого станет каждый из вас», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

L’One известен российским слушателям хитами: «Океан», «Все танцуют локтями», «Буду молодым», «Тигр», «Бери свое» и др.

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