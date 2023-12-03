ФК «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 2:1

Матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги прошел 3 декабря на стадионе «Краснодар».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме счет открыл полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян, реализовав пенальти. В начале второго тайма «Оренбург» сравнял счет — забил Степан Оганесян. На 76 минуте полузащитник ФК «Краснодар» Ильзат Ахметов забил победный год в ворота «Оренбурга».

ФК «Краснодар» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Оренбург» с 14 очками — на 13 строчке.

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