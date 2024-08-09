РЭО: рекультивацию мусорного полигона завершили под Геленджиком

Проект рекультивации мусорного полигона в селе Кабардинка предусматривал создание многослойного экрана для защиты от осадков и установку системы дегазации с 30 скважинами, каждая из которых оснащена биофильтрами

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что рекультивация полигона фактически завершена.

«В начале 2023 года в рамках поручения президента России началась рекультивация полигона в Кабардинке. Недавно мы анонсировали, что она уже на финальной стадии, а сегодня можем смело сказать, что рекультивация завершена. Осталось только решить вопрос по дальнейшему использованию рекультивированного полигона и осуществить посев травы и посадку деревьев», — сказал Буцаев.

Объект вблизи Кабардинки эксплуатировался с 1973 года по август 2017 года. Объем отходов на полигоне — 1,66 млн т. Большую часть составляют бытовой и строительный мусор, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

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