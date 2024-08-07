Глава Минприроды Козлов: свалку в Краснодаре ликвидируют до конца года

Об этом министр природных ресурсов Александр Козлов доложил Владимиру Путину 7 августа на совещании с членами Правительства РФ.

Козлов сообщил, что в общей сложности до конца года планируется убрать 56 городских свалок в 35 регионах России. Особое внимание планируют уделить полигонам вблизи туристических центров. Все работы проходят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Козлов напомнил, что год назад ликвидировали крупнейшую свалку в стране во Владикавказе. Площадь полигона составляла 74 га. Это 100 футбольных полей.

«До конца года пропадут свалки в Белокурихе в Алтайском крае, в Пятигорске и в Краснодаре. А полигон «Кабардинка» в Геленджике, по которому было ваше, Владимир Владимирович, отдельное поручение, уже ликвидирован. Сейчас идет бумажный процесс и Стройконтроль проверяет акты выполненных работ», — сказал Козлов.

Читайте также: стихийную свалку ликвидировали в Щербиновском районе по решению прокуратуры.