Стихийную свалку ликвидировали в Щербиновском районе по решению прокуратуры

Стихийная свалка твердых коммунальных отходов образовалась на территории станицы Щербиновской.

Должностные лица органов местного самоуправления меры к ликвидации свалки не предпринимали. Для устранения нарушений прокуратура района вынесла представление главе сельского поселения.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования несанкционированную свалку ТКО ликвидировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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