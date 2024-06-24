Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Стихийную свалку ликвидировали в Щербиновском районе по решению прокуратуры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stihijnuyu-svalku-likvidirovali-v-shherbinovskom-rajone-po-resheniyu-prokuratury
Стихийную свалку ликвидировали в Щербиновском районе по решению прокуратуры
Фото t.me/proc_23

Стихийная свалка твердых коммунальных отходов образовалась на территории станицы Щербиновской.

Должностные лица органов местного самоуправления меры к ликвидации свалки не предпринимали. Для устранения нарушений прокуратура района вынесла представление главе сельского поселения.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования несанкционированную свалку ТКО ликвидировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре убирают незаконную свалку мусора в поселке Индустриальном.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях