Стихийную свалку ликвидировали в Щербиновском районе по решению прокуратуры
Происшествия
24.06.2024 17:23
Стихийная свалка твердых коммунальных отходов образовалась на территории станицы Щербиновской.
Должностные лица органов местного самоуправления меры к ликвидации свалки не предпринимали. Для устранения нарушений прокуратура района вынесла представление главе сельского поселения.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования несанкционированную свалку ТКО ликвидировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре убирают незаконную свалку мусора в поселке Индустриальном.