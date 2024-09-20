Ремонтные работы стартовали на дублере Курортного проспекта в Сочи

Федеральные дорожники меняют слои изношенного асфальта.

Работы начались с нулевой отметки — на примыкании к трассе А-147 Джубга — Сочи. На самой востребованной и загруженной внутренней городской автодороге это регулярная необходимая мера.

Работы будут вестись преимущественно в ночное время, также с сужением движения на коротких участках до одной полосы, без организации реверсов. Все планируют завершить до 23 ноября.

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