Ремонт улицы Октябрьской в Краснодаре завершат к началу мая

Проезжую часть на улице Октябрьской на участке от Мира до Красина ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Мэр Краснодара Евгений Наумов утром 14 марта приехал на ремонтируемый участок в историческом центре города и проверил, как идут работы. Он отметил, что на нечетной стороне улицы Октябрьской выполнят полную реконструкцию с новым освещением и плиточным тротуаром.

«Работы уже идут с опережением графика. Подрядчик обещает завершить до майских праздников», — написал Наумов в Telegram.

В текущем году в рамках дорожного нацпроекта в центре Краснодара отремонтируют улицы: Оранжерейную — от Красина до Индустриальной, Кубанскую Набережную — от Красина до Тургенева и Пашковскую — от Садовой до Чкалова.

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