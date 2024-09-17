Ремонт участка теплосетей завершают в Белореченском районе

Реконструкция сетей теплоснабжения на восточной окраине станицы Рязанской проходит в рамках госпрограммы Кубани «Развитие ТЭК».

К новому отопительному сезону в Рязанской введут в эксплуатацию коммуникации теплоснабжения длиной порядка 2,5 км, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник. По его словам, за четыре месяца на участке от котельной № 3 до микрорайона Городок проложили двухтрубную подземную систему.

«Воздушные трассы были сильно изношены. Их заменили, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения 22 многоквартирных домов, а также участковой больницы», — сказал Шапошник.

Современные трубы уже установили. Специалисты отремонтировали инженерные коммуникации. Элементы и конструкции старой системы отопления сняли. Сейчас испытывают новые теплосети, подготавливают разрешительную документацию на ввод их в эксплуатацию. Также идет работа по подключению абонентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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