Кондратьев: на Кубани идет подключение к газу десятков социальных объектов

Общая протяженность газовых сетей в крае — 44,3 тыс. км. Уровень газификации — более 88%. На развитие газовой инфраструктуры из регионального бюджета по программе «Развитие ТЭК» выделили 1,2 млрд рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что вместе со строительством магистральных газопроводов в регионе занимаются подключением к газу соцобъектов — детсадов, ФАПов и ВОПов. По словам главы края, Кубань — один из лидеров в России по реализации программы догазификации.

«Сейчас сети уже довели до границ участков и ведут подключение 34 учреждений соцсферы. Всего в работе у газовиков находится 124 заявки, по 67 из них договоры уже заключили. Это 60 медицинских и 7 образовательных организаций», — добавил он.

Глава Кубани подчеркнул, что сейчас проводятся работы по подключению к газу фельдшерско-акушерского пункта в поселке Горное Лоо под Сочи, Гречанобалковской участковой больницы в Калининском районе, а также четырех ФАПов в Северском районе — хуторах Ананьевском, Стефановском, Пороно-Покровском, а также станице Убинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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