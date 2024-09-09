Газопровод к двум населенным пунктам построили в Кущевском районе

Подводящие газопроводы к хутору Объездная Балка и поселку Северному достроили.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, протяженность двух участков составила 5,7 км и более 2,5 км.

«Теперь у более 1,2 тыс. жителей этих населенных пунктов появилась техническая возможность подключения газа», — отметил Вячеслав Шапошник.

Работы вели с мая в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». После ввода сетей в эксплуатацию и оформления технической документации жители населенных пунктов смогут подавать заявки на участие в программе социальной газификации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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