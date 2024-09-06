Более 50 домов подключили к газу в хуторе Отрадненского района

Речь идет о хуторе Хлопонин. Там голубое топливо в дома пустили в торжественной обстановке — местные жители стали передавать друг другу факелы.

Первыми его приняла семья Каширских.

«У нас сегодня радостное событие — нам провели газ. Теперь мы будем царствовать. Все очень удобно и комфортно. Детвора будет к нам приезжать, внуки», — сказала жительница хутора хлопонин Людмила Каширская.

Догазификация в районах края идет активными темпами. Газ уже провели к станицам Удобной и Передовой. Работы идут и в станице Подгорной.

Читайте также: в Белореченском районе газифицировали поселок Молодежный.