Более 50 домов подключили к газу в хуторе Отрадненского района
Общество
06.09.2024 08:19
Речь идет о хуторе Хлопонин. Там голубое топливо в дома пустили в торжественной обстановке — местные жители стали передавать друг другу факелы.
Первыми его приняла семья Каширских.
«У нас сегодня радостное событие — нам провели газ. Теперь мы будем царствовать. Все очень удобно и комфортно. Детвора будет к нам приезжать, внуки», — сказала жительница хутора хлопонин Людмила Каширская.
Догазификация в районах края идет активными темпами. Газ уже провели к станицам Удобной и Передовой. Работы идут и в станице Подгорной.
Читайте также: в Белореченском районе газифицировали поселок Молодежный.