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Более 50 домов подключили к газу в хуторе Отрадненского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-50-domov-podklyuchili-k-gazu-v-hutore-otradnenskogo-rajona
Видео канала «Кубань 24»

Речь идет о хуторе Хлопонин. Там голубое топливо в дома пустили в торжественной обстановке — местные жители стали передавать друг другу факелы.

Первыми его приняла семья Каширских.

«У нас сегодня радостное событие — нам провели газ. Теперь мы будем царствовать. Все очень удобно и комфортно. Детвора будет к нам приезжать, внуки», — сказала жительница хутора хлопонин Людмила Каширская.

Догазификация в районах края идет активными темпами. Газ уже провели к станицам Удобной и Передовой. Работы идут и в станице Подгорной.

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