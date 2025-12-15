Строительно-монтажные работы на участке автомобильной дороги от станицы Журавской до Тихорецка с 43 по 48 км выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В начале декабря провели рабочую комиссию для определения готовности объекта к вводу эксплуатацию, в ходе которой подтвердили полное соответствие выполненных работ установленным требованиям, замечаний не выявили.

Специалисты провели ликвидацию просадок дорожного покрытия и уложили выравнивающий и верхний слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Также отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины и присыпные бермы. На всем участке дороги нанесли горизонтальную разметку из термопластика.

В ближайшее время проведут приемочную комиссию, после которой обновленный участок дороги введут в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

