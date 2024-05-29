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Ремонт участка дороги по проезду 2-й Линии подходит к финалу в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-uchastka-dorogi-po-proezdu-2-j-linii-podhodit-k-kontsu-v-krasnodare
Ремонт участка дороги по проезду 2-й Линии подходит к финалу в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Рабочие уже выполнили все основные виды работ по проезду 2-й Линии от улицы Круговой и до улицы имени Толбухина.

На участке уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары и обочины. Скоро специалисты нанесут разметку, установят дорожные знаки и искусственные неровности.

Ремонт завершается в соответствии со сроками, отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

«Объект очень важный, поскольку автомобильный трафик здесь значительно увеличился. Также для пешеходов вблизи этого участка уже построили тротуар по улице Круговой», — цитирует Белугина пресс-служба администрации Краснодара.

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