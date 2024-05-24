Ремонт дороги на улице Северной в Краснодаре завершат до конца июня

Ремонт дороги на улице Северной ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время новый асфальт уложили от улицы Ялтинской до улицы Ломоносова. На участке завершается нанесение дорожной разметки. От улицы. Ломоносова до Коммунаров снимают старое покрытие проезжей части. Кроме того, планируется замена бордюров и тротуарной плитки там, где это необходимо.

Полностью завершить ремонт участка улицы Северной от Аэродромной до Ялтинской планируют до конца июня. Протяженность участка составляет почти 5 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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