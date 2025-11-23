Ремонт участка дороги Калининская — Новониколаевская завершат в сентябре 2026-го

Работы на участке дороги, проходящей по улице Степной станицы Калининской, ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность участка составляет 4,3 км. На сегодняшний день на объекте уложили выравнивающий слой. Специалисты приступили к обустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

На следующем этапе восстановят барьерные и перильные ограждения, укрепят обочины, заменят элементы водоотводящих сооружений. Подрядчик также отремонтирует пешеходные зоны и благоустроит прилегающие территории автодороги.

Завершить все работы планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

