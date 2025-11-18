В Крымском районе по нацпроекту отремонтируют участок дороги в сторону Анапы

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Крымском районе начался ремонт на участке дороги Андреева Гора — Варениковская — Анапа.

Протяженность участка, который начали ремонтировать, составляет 2,4 км. Рабочие устраняют просадки и выполняют фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия. После этого на участке нанесут выравнивающий слой, затем верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также присыплют обочину и нанесут разметку из термопластика. Работы идут по графику, завершить их планируют в конце июня 2026 года.

«Автодорога Андреева Гора — Анапа является одним из ключевых и востребованных маршрутов в Новороссийской агломерации. По ней к популярным местам отдыха в Анапе направляется многотысячный туристический поток. Качество дорожного полотна — очень важный фактор привлекательности и доступности курортов Черноморского побережья для отдыхающих», — отметили эксперты «Союза дорожников Кубани».

В декабре 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на 5-м километре этой же трассы отремонтировали мост через канал в Темрюкском районе, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

