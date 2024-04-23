Ремонт поврежденного ветром Верещагинского виадука в Сочи завершат к 1 мая

Сейчас на объекте восстанавливают ограждение.

Парапет моста повредился из-за сильного ветра, который сорвал дерево на дорогу. Ремонтные работы планируют закончить к 1 мая, сообщает МЦУ Сочи.

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