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Ремонт поврежденного ветром Верещагинского виадука в Сочи завершат к 1 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-povrezhdennogo-vetrom-vereshhaginskogo-viaduka-v-sochi-zavershat-k-1-maya
Ремонт поврежденного ветром Верещагинского виадука в Сочи завершат к 1 мая
Фото t.me/mcusochi

Сейчас на объекте восстанавливают ограждение.

Парапет моста повредился из-за сильного ветра, который сорвал дерево на дорогу. Ремонтные работы планируют закончить к 1 мая, сообщает МЦУ Сочи.

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