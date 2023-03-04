Ремонт поврежденного селем газопровода завершили в Туапсинском районе
Общество
04.03.2023 17:15
Сошедший 3 марта селевой поток повредил газопровод. Без газа частично остались села Архипо-Осиповка, Текос, Пшада, Береговое, Криница и хутор Бетта.
О восстановлении поврежденного участка газопровода 5 км западнее села Горское на ответвлении от газопровода «Голубой поток» на Джубгинскую ТЭС сообщили 4 марта в 16:57.
«Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, диаметром 400 мм, в Туапсинском районе завершены», — сообщила пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в зону отключения газоснабжения попали 41 многоквартирный дом и 819 частных домов, в которых проживают 5 тыс. 580 человек. Также газ отключили в одной школе и детсаду.
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