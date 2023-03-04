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Нарушенное селем газоснабжение 7 сел Геленджика планируют восстановить к вечеру

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/narushennoe-selem-gazosnabzhenie-7-sel-gelendzhika-planiruyut-vosstanovit-k-vecheru
Нарушенное селем газоснабжение 7 сел Геленджика планируют восстановить к вечеру
Фото t.me/mcu_gelen

Селевой поток сошел 3 марта в районе Туапсинском районе. В результате без газа частично остались села Архипо-Осиповка, Текос, Пшада, Береговое, Криница и хутор Бетта.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, в зону отключения газоснабжения попали 41 многоквартирный дом и 819 частных домов, в которых проживают 5 тыс. 580 человек. Также газа нет в одной школе и детском саду.

В настоящее время восстановительные работы на газопроводе продолжаются. В них участвуют 21 человек и шесть единиц техники.

Ориентировочное время окончания работ: 4 марта в 18:00 — 20:00, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сель повредил газопровод в 5 км западнее села Горское на ответвлении от газопровода «Голубой поток» на Джубгинскую ТЭС.

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