Ремонт моста в Староминском районе планируют завершить раньше срока

Специалисты начали собирать пролеты моста над ж/д путями. Ремонт путепровода на 176-м километре трассы Краснодар — Ейск начался этим летом, и автомобильный поток пустили через улицы станицы Староминской.

Строители начали сборку пролета моста. Путепровод через ж/д полотно в Староминской начали разбирать еще летом. По документам значится капитальный ремонт, но фактически построят новое сооружение. Конструкции под землей уже гораздо массивнее, чем их надземная часть.

«Если брать по высоте — там от 16 до 18 м только сваи. Потом двухметровой высоты фундамент», — говорит прораб подрядной организации Руслан Богданов.

Четыре таких опоры уже готовы. Остается собрать секции. Детали для них изготавливали на заводе в Краснодаре, а соединяют уже на месте.

«Длина всего моста — 114 м, его монтируют по секциям. Потребуется более 500 т металла. Собирают пролеты на подходе к мосту, а потом их с помощью гидравлических домкратов надвинут на опоры», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Уже в декабре начнут надвигать первую секцию со скоростью один метр в час. Строители работают с опережением графика. На время ремонта весь автомобильный поток пришлось направить через улицы станицы Староминской. Другого объезда нет.

Строители рассчитывают завершить работы раньше, чем планировали изначально. Параллельно идет и демонтаж старых железобетонных опор. Старую арматуру разбирают и выкидывают. Она отслужила почти 45 лет.

«Был большой поток транспорта, порядка 8 тыс. машин в сутки, также грузовые автомобили передвигались по этому путепроводу. Несущая способность данного моста снизилась, было принято решение о капитальном ремонте», — отмечает руководитель проекта подрядной организации Андрей Колесников.

Одновременно на строительном объекте трудится 40 человек и около 10 спецмашин. Работы финансирует национальный проект «Инфраструктура для жизни», общая стоимость ремонта — почти 800 млн рублей.

