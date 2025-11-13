Капитальный мост через реку Шапсухо в Лермонтово построят до 2027 года

Сейчас в Лермонтово строят временный пешеходный мост через реку. Переправа появится вблизи участка, где в конце лета стихия уничтожила автомобильный мост.

Жительница отрезанной части села Лермонотово Сайгибат Зейналова может добраться до центра двумя способами — на машине мужа через трассу, что не всегда получается, а также пешком — через грязь и воду. Но это ненадолго — строители начали возводить временный пешеходный мост.

«Очень ждем хорошую переправу», — говорит жительница села Лермонтово Сайгибат Зегалова.

Работы по возведению переправы планируется завершить к 1 декабря

«Временная пешеходная переправа появится рядом с местом, где в августе стихией был разрушен автомобильный мост. Строители уже возвели практически все опоры. Три с одной стороны, еще столько же с другой. Теперь остается пролетное строение», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Строители уже выполнили подготовительную часть работ. Опоры стоят, теперь остались металлоконструкции пролетного строения.

«В понедельник придут первые конструкции пешеходного пролетного строения. Его общая длина составит 88 метров», — говорит начальник участка Александр Кривошеев.

Это будет металлическая переправа с перильным ограждением шириной 1,5 м. На месте работают 18 человек и 6 единиц техники. Для удобства жителей уже организовали альтернативный проезд через один из лагерей и базу отдыха. Путь на машине занимает не больше 10 минут. Но тем, кто передвигается пешком, приходится переплывать реку. Новый постоянно действующую переправу уже начали возводить и построят до 2027 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильные и пешеходные переправы через реки в населенных пунктах Туапсинского округа пострадали при наводнении, которое произошло 3 августа после сильных ливней. Мост на улице Центральной в селе Молдавановка обрушил поток воды. В селе пострадали еще три моста — два автомобильных и пешеходный.

В сентябре начали строительство моста в Лермонтово. На эти цели выделили 767 млн рублей.

В ночь на 14 октября непогода снова ударила по Туапсинскому округу. Потоки воды смыли восстановленную переправу через реку Шапсухо в селе Молдавановка. Для жителей села организовали воздушную веревочную переправу.

