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Ремонт моста и двух участков дорог завершили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-mosta-i-dvuh-uchastkov-dorog-zavershili-v-krasnodarskom-krae
Ремонт моста и двух участков дорог завершили в Краснодарском крае
Фото Упрдор «Черноморье»

Завершены работы на 117 км трассы Джубга — Сочи около Волконки.

Здесь возвели подпорную стену длиной 56 м на свайном основании из 45 труб-свай длиной от 8 до 20 м. На сегодняшний день это 1055 подпорная стена на трассе А-147 за всю историю ее эксплуатации.

На сегодняшний день ремонт и реверсивное движение на трассе А-147 длиной 212 км проводятся только на 122 км в Катковой Щели и на участке между 143 и 158 км. Там продолжают менять водоотводные лотки, идет ремонт подпорных стен и меняют покрытие дороги. Работы на всем протяжении трассы будут приостановлены с 28 декабря на время новогодних праздников. Ремонт возобновят, когда транспортный поток на А-147 вновь спадет.

На трассе А-149 завершили ремонт моста через реку Кепша. Движение на участке осуществляется в штатном режиме. Ремонт проводился впервые с момента открытия моста в 2005 году.

Также после первого этапа капремонта ввели в эксплуатацию участок дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу протяженностью 20 км, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: в Краснодарском крае завершили капитальный ремонт на участках двух федеральных трасс. Работы на автодороге Р-217 «Кавказ» идут в 2 этапа. Первый уже закончили — участок 8 км в районе Кропоткина. Аналогичный объем работ провели на отрезке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский: участок 7 км пути в районе поселка Афипского.

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