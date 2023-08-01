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Ремонт крыши поврежденного при хлопке газа дома на улице Клинической в Краснодаре завершат до осени

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-kryshi-povrezhdennogo-pri-hlopke-gaza-doma-na-ulitse-klinicheskoj-v-krasnodare-zavershat-do-oseni
Ремонт крыши поврежденного при хлопке газа дома на улице Клинической в Краснодаре завершат до осени
Фото t.me/emnaumov

В планах закончить эти работы до середины августа. Об этом 1 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава краевой столицы проверил ход восстановительных работ и отметил, что они идут по графику. Он сообщил, что кровлю заменили наполовину, а после полного завершения ремонта крыши рабочие перейдут к внутренней отделке квартир.

«Дал задание увеличить темпы восстановления, чтобы жители как можно быстрее смогли вернуться в свои квартиры. Однако оперативность не должна сказаться на качестве», — написал Наумов в Telegram.

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