Физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснодаре сдадут к концу года

Об этом 28 июля сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, посетивший стройплощадку.

Глава города проверил ход строительства батутного зала на улице Фадеева. Он отметил, что сейчас начались монтажные работы, а ФОК сдадут к концу года. Мэр краевой столицы подчеркнул, что это важный и долгожданный объект. Занятия в батутном центре будут посещать ученики спортивной школы олимпийского резерва № 3.

«Поручил увеличить темпы и количество рабочих на стройплощадке. Батутный центр мы обязаны завершить в срок. И без каких-либо отговорок», — написал Наумов в Telegram.

Читайте также: мэр Краснодара заявил, что точечная застройка в городе сейчас невозможна.