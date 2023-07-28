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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснодаре сдадут к концу года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fizkulturno-ozdorovitelnyj-kompleks-v-krasnodare-sdadut-k-kontsu-goda
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснодаре сдадут к концу года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 28 июля сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, посетивший стройплощадку.

Глава города проверил ход строительства батутного зала на улице Фадеева. Он отметил, что сейчас начались монтажные работы, а ФОК сдадут к концу года. Мэр краевой столицы подчеркнул, что это важный и долгожданный объект. Занятия в батутном центре будут посещать ученики спортивной школы олимпийского резерва № 3.

«Поручил увеличить темпы и количество рабочих на стройплощадке. Батутный центр мы обязаны завершить в срок. И без каких-либо отговорок», — написал Наумов в Telegram.

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