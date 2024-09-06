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Ремонт Дублера Курортного проспекта в Сочи возобновят с 14 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-dublera-kurortnogo-prospekta-v-sochi-vozobnovyat-s-14-sentyabrya
Ремонт Дублера Курортного проспекта в Сочи возобновят с 14 сентября
Фото t.me/mcusochi

Работы по замене слоев износа на федеральной трассе А-148 были приостановлены на время высокого курортного сезона. Завершить ремонт планируют до 10 ноября

Дорожники планируют заменить слои износа на всем протяжении 16-километровой трассы.

Работы будут вести преимущественно в ночное время. На коротких участках движение могут сузить до одной полосы. Вводить реверсивное движение не планируют.

ФКУ Упрдор «Черноморье» просит участников дорожного быть внимательными, учитывать временные ограничения и соблюдать ПДД, сообщает МЦУ Сочи.

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