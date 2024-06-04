Ремонт дороги по нацпроекту стартовал на улице Рашпилевской в Краснодаре

Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт выполнят на двух участках — от дома № 321/2 на улице Рашпилевской и до дома № 99 по улице имени Дзержинского, а также от дома № 327 на улице Рашпилевской и до дома № 150/1 на улице имени Тургенева. Их протяженность составляет 1,15 км.

«Это участки с высокой интенсивностью движения, поскольку они связывают такие важные транспортные артерии города, как улицы Дзержинского и Тургенева. Они находятся в районе многоэтажной застройки с большим количеством не только многоквартирных домов, но и социальных объектов. Поэтому очень важно содержать их в надлежащем состоянии», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Рабочие уже начали демонтировать бордюры. Они уложить новый асфальт, отремонтирую съезды и частично тротуары, обновят разметку и дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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