Рекультивацию трех свалок в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе начнут в 2023 году

Вопросы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края обсудили 9 февраля на заседании межведомственного совета.

Совещание провел вице-губернатор Андрей Прошунин. В мероприятии приняли участие представители ЗСК, прокуратуры края, федеральных служб, органов исполнительной власти, муниципальных образований и потенциальных инвесторов.

«Помимо работы по строительству новых объектов по обращению с ТКО параллельно мы должны ликвидировать старые свалки, исчерпавшие свой ресурс. В Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе в 2023 году необходимо начать ликвидацию полигонов в рамках федерального проекта «Чистая страна». Муниципалитеты уже ищут подрядчиков на проведение работ. Полностью рекультивация должна быть завершена до конца 2024 года», — сказал Прошунин.

В настоящее время по проекту «Генеральная уборка» приступили к ликвидации свалки в селе Кабардинка. Там завершили устройство строительного городка, мобилизовали тяжелую технику и ведут отсыпку подъездной дороги.

Прошунин подчеркнул, что к 1 марта установленное в плане-графике количество рабочих и единиц техники должно быть на объекте, а работы перейти в активную фазу.

Также он дал поручение представителям администраций районов проработать возможность участия в «Генеральной уборке» свалок, соответствующих критериям проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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