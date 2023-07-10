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Рекультивацию полигона ТКО в Горячем Ключе завершат осенью 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekultivatsiyu-poligona-tko-v-goryachem-klyuche-zavershat-osenyu-2024-goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Рекультивацию полигона ТКО в Горячем Ключе завершат осенью 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы ведут по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, работы на объекте идут по графику. Он добавил, что мероприятия по разработке грунта уже выполнены на 45%. Замгубернатора держит на личном контроле ход рекультивации старых свалок в регионе.

Технические работы планируют завершить летом 2024 года. Биологическое восстановление земель продлится до осени следующего года. Свалка в Горячем Ключе исчерпала свой ресурс, объем накопленных ТКО составляет около 500 тыс. куб. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мусорный полигон рекультивируют по нацпроекту в Горячем Ключе до конца 2024 года.

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