Рекультивацию полигона ТКО в Горячем Ключе завершат осенью 2024 года

Работы ведут по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, работы на объекте идут по графику. Он добавил, что мероприятия по разработке грунта уже выполнены на 45%. Замгубернатора держит на личном контроле ход рекультивации старых свалок в регионе.

Технические работы планируют завершить летом 2024 года. Биологическое восстановление земель продлится до осени следующего года. Свалка в Горячем Ключе исчерпала свой ресурс, объем накопленных ТКО составляет около 500 тыс. куб. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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