Рекультивацию мусорного полигона под Геленджиком закончат до конца года

Рабочие уже завершают формирование рекультивационного экрана, укладывают верхний слой из пескогрунта в селе Кабардинка.

Параллельно завозят плодородный грунт, после чего начнут высаживать зеленые насаждения.

«Уже установлены и функционируют 30 газоотводящих труб, которые выводят из «тела» полигона накопленные газы. Работать они будут в течение пяти лет. Полностью завершить рекультивацию полигона, который функционировал с 1973 года, планируется к концу текущего года», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

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