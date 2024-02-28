Рекультивация мусорного полигона продолжается в Славянске-на-Кубани

Работы проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Площадь мусорного полигона составляет 6 га. Рекультивацию начали в апреле прошлого года. В планах завершить работы в ноябре этого года. Сейчас бригада из 15 специалистов выполняет устройство газо-дренажного слоя и дегазационных скважин, отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. Он добавил, что на объекте задействовано 10 единиц спецтехники.

«Сейчас ведут работы второго этапа — технического, по его завершении подрядчик приступит к биологическому этапу», — подчеркнул Прошунин.

Рекультивацию проводят в три этапа. В ходе подготовительного этапа разрабатывают необходимую документацию, обустраивают строительный городок, создают опорную геодезическую сеть, выполняют планировку откосов и земляные работы. Во время самого длительного технического этапа уплотняют поверхность свалочного тела, бурят скважины дегазации, укладывают слои геотекстиля и щебеночно-песчаной смеси. В рамках завершающего биологического этапа территорию озеленяют, выполняют биологическую очистку почвы, а также проводят мероприятия, восстанавливающие процессы почвообразования.

Кроме того, на Кубани рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов ведут в Краснодаре, Горячем Ключе и в селе Кабардинка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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