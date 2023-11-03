Рекультивация мусорного полигона продолжается в Горячем Ключе

Работы идут в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на полигоне площадью 5,4 га.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, рекультивацию полигона в Горячем Ключе ведут поэтапно с апреля этого года.

«Сегодня в полном объеме выполнили разработку грунта с перемещением, провели уплотнение земляного основания и устройство дегазационных скважин. Также на территорию завезли основной объем геотекстиля. Продолжается доставка на объект щебеночно-песчаной смеси и бентонитовых матов», — сказал замглавы региона.

Технический этап рекультивации завершать в 2024 году. Затем начнется третий этап рекультивации — биологический, в рамках которого выполнят озеленение участка.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» на Кубани рекультивируют мусорные полигоны в Краснодаре и Славянске-на-Кубани. В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» идут работы на полигоне в селе Кабардинка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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